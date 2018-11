Décédé dans un accident d’hélicoptère après la rencontre de la 10e journée de Premier League entre Leicester et West-Ham, le président des Foxes, Vichai Srivaddhanaprabha laisse son héritage entre les mains de son fils Aiyawatt. Après avoir fait le deuil de son père, il a remercié les supporters et le club anglais pour leur soutien dans un communiqué.

« Je tiens à remercier tout le monde du fond du cœur pour ce soutien. Ce qui est arrivé m’a fait comprendre à quel point mon père était important pour de nombreuses personnes partout dans le monde et je suis touché par le nombre de personnes qui l’ont gardé près de leur cœur. » Il a ensuite affirmé vouloir poursuivre le travail effectué par son père : « aujourd’hui, il m’a laissé un héritage à poursuivre et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour poursuivre sa grande vision et ses rêves. »