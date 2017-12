Comme lors de chaque inter-saison, la Liga Promises a repris ses droits du côté de Barcelone. Il s’agit d’un tournoi où les U14 de nombreux clubs européens s’affrontent.

Dans un match entre le FC Barcelone et l’AS Roma, Cristo Muñoz s’est offert un raid solitaire en effaçant la défense giallorossa avant de marquer ce but qui peut rappelle l’un de ses aînés : un certain Leo Messi...