Déjà sacré champion d’Espagne, en plus d’avoir soulevé la Copa del Rey, le Barça reçoit demain le Real Madrid pour un nouveau Clasico (la rencontre sera à suivre sur notre live commenté à partir de 20h).

Valverde a communiqué son groupe. Lucas Digne n’est pas présent à l’inverse des deux autres Français de l’équipe Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé. André Gomes, Aleix Vidal et Yerry Mina ne sont pas convoqués non plus.

Le groupe du Barça :

Ter Stegen, Cillessen - Semedo, Piqué, Jordi Alba, Sergi Roberto, Umtiti, Vermaelen - Rakitic, Busquets, Denis Suarez, Iniesta, Coutinho, Paulinho - Paco Alcacer, Suárez, Messi, Dembélé.