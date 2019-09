Le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi à l’occasion de la réception de Strasbourg (match à suivre en live commenté sur notre site). En attendant de savoir à quelle sauce Neymar va être mangé par le Parc des Princes, Thomas Tuchel a communiqué son groupe convoqué pour ce match.

Il y a pas mal d’absents car le coach allemand se passe des services de Bernat, Cavani, Draxler, Kehrer, Marquinhos et Mbappé. Les jeunes Aouchiche, Bakker, Mbe Soh et Innocent ne sont pas non plus présents. Neymar est lui bien là, tout comme les dernières recrues Mauro Icardi, Keylor Navas et Sergio Rico.

Le groupe parisien :

Bulka, Rico, Navas - Dagba, Diallo, Kimpembe, Kurzawa, Meunier, Thiago Silva - Gueye, Herrera, Kouassi Nianzou, Paredes, Verratti - Di Maria, Sarabia, Choupo-Moting, Icardi, Neymar.

