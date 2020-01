Après une saison d’adaptation, Tino Kadewere est en train d’exploser au Havre. L’attaquant zimbabwéen, actuellement sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le club de Ligue 2, a des statistiques complètement folles cette saison : 19 apparitions, 17 buts, 4 passes décisives ! Alors forcément, cela attire les regards. Et dernièrement,le Daily Mail avançait que Bournemouth, Southampton, mais surtout l’Olympique de Marseille et l’OL avaient son nom dans leurs petits papiers.

Interrogé par le Paris-Normandie, le directeur général du Havre Pierre Wantiez a tordu le cou aux rumeurs : « pour le moment, à l’exception de folles propositions venues du Qatar, nous n’avons encore reçu aucune offre concrète. (...) Nous n’avons mandaté personne. Tout se déroule en totale transparence avec l’actuel conseiller de Tino et nous ne traiterons avec personne d’autre que lui. » Le joueur âgé de 24 ans, arrivé en Normandie à l’été 2018, n’est donc pas sur le départ, le quotidien précisant en effet que le Qatar n’est pas une priorité actuellement pour le principal concerné.