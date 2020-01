Meilleur buteur de Ligue 2 cette saison, avec actuellement dix-sept réalisations en 19 rencontres, Tino Kadewere est sur un nuage. L’attaquant zimbabwéen, qui a multiplié les bonnes performances, aurait donc tapé dans l’oeil de plusieurs formations. En début de semaine, le Daily Mail parlait de Southampton et Bournemouth en Angleterre, tout en citant l’OL et l’OM en Ligue 1. Mais mercredi, le directeur général du Havre avait tordu le coup à ces rumeurs. On attendait donc la version du principal concerné. Et ce jeudi, le joueur de 24 ans est sorti du silence.

« Tout est possible (concernant un départ cet hiver, ndlr). Si une belle offre se présente pour le club comme pour moi, on y réfléchira. Maintenant, que les choses soient claires. J’ai un très grand respect pour le HAC. Je n’oublie pas, et je n’oublierai jamais que le club m’a acheté alors que j’étais blessé, puis m’a donné ma chance. Et ça, ça compte beaucoup dans ma réflexion », a expliqué Tino Kadewere au Paris-Normandie. Et l’avant-centre du Havre en a profité pour donner sa préférence pour son avenir : « comme tout le monde, enfin je crois, je pense que l’Angleterre est aujourd’hui la plus belle destination pour un footballeur. Mais je ne dis pas non à la France. L’idée est tout simplement de rejoindre un top club européen. » Pour rappel, le natif de Harare est sous contrat jusqu’en 2022 avec le club de Ligue 2.