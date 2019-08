Ces derniers jours, le mercato du Hellas Verone s’est accéléré. Le club, de retour en Serie A un an près avoir été relégué, est en passe de recruter et ne devrait pas s’arrêter là. Et selon le Corriere dello Sport, le prochain dossier traité par les Italiens n’est autre que Mario Balotelli (28 ans).

Sans club depuis son départ cet été de l’Olympique de Marseille, l’attaquant n’a toujours pas trouvé de nouveau point de chute. Auteur de 8 buts en 15 matchs avec l’OM, l’Italien pourrait retourner du côté du championnat italien. Cependant, l’accord avec le promu paraît toutefois compliqué à cause de coûts élevés pour enrôler le joueur.

