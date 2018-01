Le Gallois brille lors de la rencontre qui oppose le Real Madrid au Deportivo au Santiago Bernabéu. Il a notamment marqué un doublé, avec ce bel enroulé qui a terminé dans la lucarne opposée de Ruben, le gardien galicien.

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) 21 janvier 2018