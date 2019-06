Avant de démarrer sa deuxième saison avec la Juventus, avec la Ligue des Champions toujours dans le viseur, Cristiano Ronaldo a profité de quelques jours de vacances aux côtés de sa compagne Georgina Rodriguez et plusieurs de ses amis.

C’est en Grèce qu’il a choisi de passer ses vacances estivales, et comme le rapporte AS, la star portugaise a eu un joli geste avec les employés de l’hôtel dans lequel il a séjourné. Il a ainsi laissé un pourboire de 20.000€ aux travailleurs du complexe hôtelier, les remerciant notamment d’avoir empêché les paparazzis de s’approcher de lui et de sa famille pendant son séjour.

