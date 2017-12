C’est Noël ! Et pour célébrer la fête de la générosité, les footballeurs n’hésitent pas à donner de leur personne. Wayne Rooney, attaquant international anglais d’Everton, a rendu visite a un hospice d’enfants malades, fans du club des Toffees. A ses côtés, l’Ambassadeur du club, Graeme Sharp, comme le révèle les photos et la vidéo mises en ligne par le site officiel d’Everton.

« C’est vraiment bon d’être venu mettre des sourires sur la bouche des enfants et de leur familles, spécialement pendant Noël. C’est toujours bien si je peux apporter cela, rencontrer ces enfants et leur donner de la joie. J’ai pu voir tout le travail effectué ici auprès des gamins mais aussi de leurs parents. C’est incroyable. » a déclaré Rooney en sortant de la Claire House Children’s Hospice.

