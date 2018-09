Hier soir, Michy Batshuayi a été titularisé pour la première fois de la saison en Liga avec le FC Valence. Si le club ché n’a pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1) face au Celta Vigo, l’international belge s’est distingué en trouvant le chemin de filets. Un but dont il se souviendra très probablement.

En effet, avec cette réalisation, l’ancien joueur de l’OM est le premier joueur a avoir marqué au moins un but en Ligue 1, en Premier League, en Bundesliga et en Liga au cours du 21ème siècle. Pour entrer vraiment dans l’histoire, le Diable Rouge devrait inscrire un but en Serie A. Par le passé, Zlatan Ibrahimovic a aussi réussi un tel exploit lui qui a marqué en Liga, en Serie A, en L1 et en Premier League.