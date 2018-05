Week-end d’adieux un peu partout en Europe. En plus de Gianluigi Buffon et d’Andrés Iniesta, Fernando Torres dit lui aussi au revoir au club de ses amours, l’Atlético de Madrid. Et forcément, le club de la capitale a voulu rendre hommage à son attaquant.

« De gamin à légende », peut-on lire sur le tifo déployé par les supporters présents au Wanda Metropolitano cet après-midi pour la rencontre des Colchoneros face à Eibar.

La haie d'honneur pour les vainqueurs de l'Europa League

L'hommage du stade à Fernando Torres pic.twitter.com/foW8DsVHAO — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 20 mai 2018