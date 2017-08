Cette fois-ci c’est terminé, le mercato vient de refermer ses portes dans les principaux championnats européens. Reste tout de même une grosse journée demain avec la fin du mercato en Espagne et quelques transferts possibles en Turquie et au Portugal où le marché est encore ouvert plusieurs jours. Pour cette dernière ligne droite, on notera les transferts de Kostas Mitroglou à l’OM, de Fernando Llorente à Tottenham, de Davide Zappacosta à Chelsea et de Gabigol au Benfica.