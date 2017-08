C’est l’une des attractions de l’été. Lille, bouleversé par les arrivées de Gérard Lopez à sa tête et de Marcelo Bielsa sur son banc de touche, a animé le marché des transferts depuis début juin. De nombreux joueurs, et non des moindres (on pense notamment aux grands espoirs brésiliens Luiz Araujo et Thiago Maia), sont arrivés. Mais si le LOSC a beaucoup dépensé, il pourrait réaliser une belle vente dans les prochains jours. Le Daily Mail assure en effet que Burnley, pensionnaires de Premier League, souhaiterait s’offrir Nicolas De Préville (26 ans). Les Clarets - qui ont perdu leur référence offensive Andre Gray (26 ans), parti à Watford - ont même déjà lancé une première offre supérieure à 13 M€ pour l’attaquant des Dogues, en forme en ce début de saison (1 but en 1 journée de L1 et une préparation estivale réussie).

Il y a quelques jours, en conférence de presse, el Loco avait évoqué la situation de son n° 12. « Je ne suis pas le seul décisionnaire. Nous parlons d’une hypothèse que vous semblez mieux connaître que moi. Par prudence et expérience, je préfère parler de faits », avait lancé le coach argentin, très évasif, interrogé à l’époque sur la rumeur envoyant l’ancien Rémois vers Rennes. La balle est donc désormais dans le camp du LOSC.