Comme toutes les semaines, le Centre international d’étude du sport (CIES) de Neuchâtel (Suisse) nous offre sa nouvelle lettre hebdomadaire. Celle-ci traite de la moyenne d’âge des joueurs dans les clubs européens.

Si le LOSC n’est pas la formation la plus jeune d’Europe, elle est la première des championnats du Big Five (Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie et France) avec 22,88 ans de moyenne d’âge. Elle devance le RB Leipzig (23,37), Rennes (24,31), Toulouse et Leverkusen (24,59) notamment.