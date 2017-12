En piteuse situation en terme comptable puisqu’ils sont 18es au classement de Ligue 1, les Dogues reçoivent ce soir l’OGC Nice. Ensuite, il faudra regarder vers le mercato, mais seulement pour les ventes puisque le club nordiste est interdit de recrutement cet hiver par la DNCG.

« Une obligation (de vendre, ndlr), non. Mais comme tous les clubs à chaque mercato, nous aurons des sollicitations et devrons étudier certaines opportunités, toujours dans l’optique de conserver le meilleur équilibre sportif et économique. Mais évidemment, la première préoccupation sera de ne pas affaiblir l’équipe », a expliqué Gérard Lopez, le dirigeant du LOSC.