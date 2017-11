Le LOSC n’en finit plus de couler, tant sur le plan sportif, qu’extra-sportif. Après avoir suspendu Marcelo Bielsa de sa fonction d’entraîneur, les Dogues ont perdu une autre pièce de la maison. Il s’agit d’une banque, le Crédit du Nord.

En effet, L’Équipe a confirmé l’information de Canal +, qui annonçait lundi soir qu’« une banque allait lâcher Gérard Lopez (le propriétaire de Lille ». Et il s’agit du Crédit du Nord. Cette banque ne compte plus héberger les comptes du club nordiste, ni accorder le moindre crédit, car n’ayant plus la capacité. Toujours selon le quotidien sportif, seul une banque luxembourgeoise continue d’avoir comme client le LOSC.