Wayne Rooney s’éclate aux États-Unis. L’ancienne star de Manchester United, arrivé cet été en provenance d’Everton, s’est parfaitement acclimatée au championnat américain. Auteur de 10 réalisations et 6 passes décisives depuis son arrivée, Wayne Rooney se montre décisif, pour le plus grand plaisir de ses fans.

Et force est de constater qu’il ne compte pas en rester là. Dans la nuit de mercredi à jeudi, D.C. United (6e) recevait le Toronto FC (9e). Dans ce duel, ce sont les partenaires de Wayne Rooney qui se sont imposés (1-0). Grâce à qui ? L’inévitable Wayne Rooney, of course !