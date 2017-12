C’est ce que l’on appelle un très beau geste. Victime d’une lésion du ligament croisé du genou, Ducan Watmore sera absent des terrains jusqu’à la fin de la saison. L’ailier droit de Sunderland n’est pas forcément le plus connu des footballeurs, mais il a reçu le soutien d’un club très prisé.

Comme le révèle ESPN, le Real Madrid a envoyé une lettre à la famille du joueur. Le père de Watmore a confirmé cette belle nouvelle. C’est le président de la Casa Blanca, Florentino Perez, qui a souhaité une bonne guérison au joueur et a signé la lettre. "Si c’était un joueur connu mondialement, on peut s’y attendre. C’était totalement imprévu. Quel incroyable geste, se réjouit le père auprès de la BBC.

Duncan went to rehab today to find this letter waiting for him. How classy is that from @realmadrid ? I now hope they win the Champions League again ! pic.twitter.com/0D4rLIw5Wc

— Ian Watmore (@ianwatmore) 5 décembre 2017