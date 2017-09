La nouvelle saison a plutôt bien commencé pour Manchester City, qui s’est renforcé avec des joueurs du calibre de Bernardo Silva ou Benjamin Mendy. Les Citizens sont actuellement deuxièmes du championnat, à égalité avec leur voisin mancunien, Manchester United. Et le club vient de dévoiler son troisième maillot pour cet exercice 2017/2018 déjà bien entamé. Et cette tunique élaborée par marque américaine Nike ressemble fortement à ce qu’on a pu voir chez les autres thirds des clubs équipés par l’équipementier. On retrouve cette fois une combinaison plutôt efficace de vert foncé qui vire souvent au bleu, le tout sur des motifs militaires, là aussi comme pour le reste des maillots thirds de la marque cette saison.

Le logo Nike ainsi que le sponsor maillot, Etihad Airways, sont eux gravé dans ce sky blue traditionnel, que l’on retrouve sur le maillot domicile de la formation mancunienne. Un template qui est aussi reproduit sur le short, où les couleurs sont là encore une fois les mêmes pour le swoosh. Un bleu ciel qu’on retrouve aussi au niveau des manches du maillot. Un maillot qui ne contraste donc pas avec le maillot domicile, mais qui est bien différent du maillot away qui est lui fuchsia ! Pas de doute, David Silva, Vincent Kompany ou Gabriel Jesus auront fier allure lorsqu’ils revêtiront ce troisième maillot ! A eux de faire le boulot maintenant, sur la scène européenne notamment.

Retrouvez tous les produits officiels 2017-18 de Manchester City sur la boutique Foot.fr