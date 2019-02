Le City Football Group (CFG), la société de Sheikh Mansour qui administre les relations entre les différents clubs liés à Manchester City, va bientôt acquérir un nouveau club. Après avoir déjà investi dans les clubs de New York City FC, Melbourne City FC, Yokohama F. Marinos (D1 japonaise), Gérone FC et du Club Atlético Torque (D1 uruguayenne), le CFG va racheter le club de Sichuan Jiuniu (D3 chinoise). Cela fait suite à la vente de 13% des parts du CFG en 2015 aux deux groupes privés China Media Capital et CITIC Capital, qui cherchaient un club chinois où ils pouvaient investir de l’argent.

En mars 2016, déjà, un bureau du CFG avait été créé à Shanghai, avant qu’un nouveau soit fondé à Shenzhen l’an dernier. Un centre de formation avait également été financé par le CFG à Pékin. Comme l’indique The Guardian, l’officialisation du rachat de Sichuan Jiuniu, qui constitue la dernière étape d’investissement du CFG en Chine, devrait être fait demain lors d’une conférence de presse, au cours de laquelle Ferran Soriano, le directeur exécutif de Manchester City, sera présent.