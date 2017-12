Manchester City se dessine petit à petit comme le principal favori à la victoire en Premier League. Après cette 15e journée, les Citizens ont déjà 8 points d’avance sur leur plus proche poursuivant, le Manchester United de José Mourinho. En conférence de presse, Pep Guardiola reconnaît que son club n’a pas beaucoup de titres par rapport à ses principaux concurrents anglais et européens mais il semble s’en satisfaire car il peut marquer l’histoire des Sky Blues à sa manière.

« Je suis très satisfait par les résultats pour l’instant. Mais il y a encore 70 points en jeu et il faut au moins doubler notre total actuel pour espérer être champions. Et je suis désolé car oui, le Barça, le Bayern ont gagné énormément de titres par le passé et on se réjouit ici avec des records. Le club n’a pas d’histoire avec des titres mais c’est bien pour nous. Nous enchaînons 12 victoires d’affilée (13 maintenant depuis le succès face à West Ham, ndlr), nous pouvons envoyer le message que nous sommes la cible dans le futur. Quand nous étions à 7 victoires, nous étions contents mais nous voulions arriver à 12. Nous y sommes et c’est bien. Se fixer ce genre d’objectifs permet de battre des records petit à petit. Cela ne compte pas comme des titres mais cela influe sur notre façon de jouer car dans les bons moments, nous gagnons confortablement. Mais dans les mauvais moments nous savons croire en nous et comment nous devons aller chercher les ressources pour gagner. Dans ce club, je pense que c’est vraiment important. »