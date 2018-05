Sous le choc. Les journalistes espagnols présents à Valdebebas pour la conférence de presse de Zinedine Zidane n’en revenaient pas. Oui, le coach français a décidé de quitter le Real Madrid, quelques jours seulement après son troisième sacre consécutif en Ligue des Champions. Il a donc dû répondre à de nombreuses questions pour s’expliquer sur les raisons de son choix. Mais aussi faire un premier bilan de son aventure sur le banc de touche.

Interrogé sur ses meilleures et pires souvenirs au Real Madrid, il a répondu : « mon meilleur souvenir, c’est quand Florentino Pérez m’a donné la possibilité de jouer dans ce grand club. C’est le rêve de beaucoup de grands joueurs, de jouer un jour au Real Madrid. Le plus important, c’est quand Florentino Pérez m’a ramené ici. Il y a beaucoup d’autres choses, comme la victoire en Champions. Mais en tant que coach, le meilleur souvenir, c’est d’avoir gagné la Liga, c’est le top. Et le pire moment, c’est d’avoir perdu le retour en Coupe d’Espagne contre Leganés (le 24 janvier dernier, défaite 1-2 à domicile, ndlr) ».