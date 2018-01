Après avoir recruté le jeune Colombien Yerry Mina et Philippe Coutinho, le FC Barcelone pourrait continuer ses emplettes lors de ce mois de janvier. D’après Sport, le vice-président des Blaugranas, Jordi Mestre, s’est montré ouvert à d’autres actions sur le marché des transferts : « Le secrétariat technique est toujours attentif au marché et travaille dans les deux sens. Nous le faisons avec discrétion et s’il y a un mouvement, on le communiquera. »

Néanmoins, le FC Barcelone devrait d’abord s’activer sur le sens des départs. L’ailier Gerard Deulofeu (23 ans) plaît beaucoup en Serie A et pourrait rejoindre Naples. Même son de cloche pour le milieu de terrain brésilien Rafinha (24 ans). Le frère de Thiago Alcantara pourrait lui partir en direction du Celta Vigo ou Arsenal. Cependant, Jordi Mestre a expliqué que la formation catalane ne devait pas impérativement vendre de joueur.