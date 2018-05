On savait depuis quelque temps déjà que la Premier League avait l’intention d’avancer son mercato pour qu’il termine avant le début du championnat. Et on connait désormais les dates de l’ouverture et fermeture du marché outre-Manche.

Ainsi, selon Sky Sports, le mercato sera lancé dès ce jeudi 17 mai et fermera ses portes le jeudi 9 août. Va-t-on encore assister à un mercato fou en termes de dépenses en Angleterre ? Réponse très bientôt donc...