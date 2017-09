La révolution du mercato ne concerne pas que l’Angleterre, qui vient de décider de fermer la période des transferts avant le début de la saison. Comme l’indique La Dernière Heure, le championnat belge pourrait imiter la Premier League. « Les dirigeants des clubs belges se réuniront le 18 septembre prochain pour débattre sur une éventuelle modification des dates du mercato. Bien sûr, cela aurait comme intérêt de calmer le marché des transferts une fois la compétition commencée, mais cela n’a pas que des avantages », a d’abord estimé Pierre François, l’administrateur-délégué de la Pro League de football avant d’évoquer les conséquences négatives de cette idée.

« Nos clubs ne peuvent plus espérer vendre aussi tard leurs joueurs en Angleterre. Cela pourrait avoir un effet négatif pour ceux disputant les tours préliminaires des compétitions européennes et qui ne pourront plus espérer jouer avec ces joueurs-là. Ils auraient plus de difficultés à garder leurs joueurs susceptibles de jouer en Angleterre. Et pour ceux qui voudraient compenser une éventuelle élimination par un transfert vers un marché anglais, ce ne sera plus possible non plus ».