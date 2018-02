L’histoire d’amour entre Pierre-Emerick Aubameyang et Borussia Dortmund vient de toucher à sa fin. Après quatre ans et demi de bons et loyaux services, l’attaquant gabonais a donc quitté l’Allemagne pour rejoindre l’Angleterre. « PEA » a tenu à adresser un message d’adieu aux supporters du BvB sur son compte Instagram.

« Tout d’abord désolé pour tout ce qui s’est passé le mois dernier. Mais je voulais changer l’été dernier, ça n’a pas marché, mais maintenant, c’est le cas. Peut-être que ce n’était pas la meilleure façon de faire les choses, mais tout le monde sait que Auba est fou - et oui, je suis un enfant fou, hahahaha ! J’ai fait des erreurs, mais ça n’a jamais été mon intention. Je n’oublierai jamais ces quatre ans et demi au Borussia Dortmund, parce que vous m’avez donné la force pour atteindre le niveau que j’ai maintenant. Merci à toute la famille BVB, aux fans, au club, au staff et bien sûr à mes coéquipiers ! Votre Auba17 !!! »