Prêté par l’OL à l’Espanyol cette saison, Sergi Darder quitte le club français après deux saisons en Ligue 1 où il aura alterné entre le bon et souvent le moins bon. Les supporters lyonnais garderont surement en mémoire son but face au PSG il y a un an et demi où il mystifiait Thiago Silva d’un coup du sombrero. Après son départ, le milieu de terrain a livré un message sympathique à ses anciens fans.

« Je voudrais vous remercier de tout cœur. C’est la première chose que je voulais dire aux fidèles supporters de l’Olympique Lyonnais et aussi au club. Le football donne de nombreuses émotions et aujourd’hui, je vous écris de Barcelone mais vous devez savoir qu’une part de mon cœur sera toujours à Lyon. J’ai eu de très bons moments avec ce maillot, avec les supporters et j’ai eu la naissance de mon fils. Quoi qu’il arrive, je me sentirais toujours près de l’Olympique Lyonnais et de son peuple. »