L’après-midi a été compliqué pour les fans d’Arsenal, puisque les Gunners se sont inclinés 4-0 sur la pelouse de Liverpool. Une défaite compliquée à digérer, d’autant plus que les Londoniens n’ont absolument rien montré dans le jeu. Après la rencontre, Mesut Özil a tenu à s’excuser sur Instagram.

« Blâmez-nous, criez-nous dessus, critiquez-nous, mais je suis aussi très déçu par le match d’aujourd’hui. [...] Habituellement, je suis trop énervé pour poster sur les réseaux sociaux après des journées frustrantes comme celle-ci, mais je ne veux pas me permettre de ne pas commenter ce match avant de voyager avec l’Allemagne. Gunners, je suis désolé, surtout pour les fans qui ont voyagé jusqu’à Liverpool pour nous voir nous battre. Mais nous ferons tout ce qui est possible pour progresser lors du prochain match et nous remettre de la déception que nous vivons tous en ce moment », a expliqué l’Allemand.