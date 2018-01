Exclu ce dimanche sur la pelouse du Groupama Stadium, face à l’Olympique Lyonnais

(2-1, 22e journée de Ligue 1), le latéral droit du Paris SG Dani Alves a publié un message sur son compte Instagram pour donner son sentiment face à la décision de M. Turpin.

« Les décisions ont déjà été prises, la bataille a déjà été perdue, mais je continue à penser que monsieur l’arbitre s’est esquivé avec sa décision. Depuis quand ne pas être d’accord équivaut à manquer de respect ? Si vous voulez dire que c’est de ma faute, vous pouvez, c’est gratuit, et, d’ailleurs, j’ai des épaules bien larges et une paire de ... qui me maintient toujours debout !

#alwaysgoodcrazy

#feelthegamelikemylifesorry », a-t-il posté. C’est dit !