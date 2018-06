Paul Pogba dispute sa deuxième Coupe du Monde après celle au Brésil en 2014. Mais pour certains, ce France-Australie était synonyme de premier match dans une telle compétition. Un événement qui a sans doute mis la pression à quelques-uns comme l’a confié Paul Pogba.

« Bien sûr, ce n’est pas évident. On sait qu’on a de très jeunes talents dans l’équipe. Certains avaient déjà joué en Coupe du monde, d’autres non. Il faut vite se mettre dans le bain. Après ce match, les nouveaux ont pu voir quel goût ça avait. C’est le très haut niveau. Ça va vite, ça presse et il faut être prêt. Ce n’était que le premier match, c’est un avant-goût », a-t-il déclaré en zone mixte. Les jeunes sont prévenus !