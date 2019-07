La journée d’hier n’était pas seulement marquée la finale de la Coupe du Monde féminine ou encore celle de la Copa América. En effet, la finale de la Gold Cup (CONCACAF) se tenait au Soldier Field (Chicago) entre le Mexique et les Etats-Unis. Grâce à Jonathan Dos Santos, et sa frappe sous la barre (73e), ce sont les Mexicains qui se sont imposés, sur la plus petite des marges (1-0), en finale du tournoi.

El Tri a remporté ce titre pour la huitième fois de son histoire, devant leur rival américain et leurs six trophées, un record. À noter que depuis la compétition est renommée Gold Cup en 1991, les Etats-Unis et le Mexique se sont partagé tous les titres, sauf en 2000 avec le sacre du Canada.

