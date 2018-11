Semaine très compliquée pour le PSG sans cesse secoué par les accusations des Football Leaks. Cette fois-ci, c’est France 2 et l’émission Envoyé Spécial qui a consacré ce jeudi soir un reportage sur les coulisses du PSG.

Durant celui-ci, plusieurs révélations sur la rémunération des joueurs et notamment sur les primes d’éthique reçues par les stars du club parisien avec notamment l’obligation de saluer et remercier les supporters avant et après chaque match. Et les montants versés par le PSG à ses stars donnent le vertige et vont de 33 000 € net par mois pour Thiago Silva, à 70 000 € pour Dani Alves, Edinson Cavani ou encore Angel Di Maria et jusqu’à 375 000 € par mois pour la star brésilienne Neymar.