Et si Cristiano Ronaldo avait rejoint Naples ? Si on se fie au Corriere Dello Sport, ça aurait pu être une possibilité. Lors d’une discussion entre Jorge Mendes et le président napolitain Aurelio De Laurentiis, cette hypothèse a ainsi été évoquée.

Mais le club du sud de l’Italie n’a pas donné suite à cette proposition de l’agent portugais, pour des raisons financières évidentes. La présence de Carlo Ancelotti, qui s’entend très bien avec la star lusitanienne, sur le banc napolitain, aurait été l’une des raisons qui ont poussé Mendes à le proposer à Naples.