Comme chaque semaine c’est le retour du grand show des Réseaux Sociaux, avec aujourd’hui Benjamin Mendy à Abu Dhabi pour le Grand Prix de F1, la colère des Stéphanois lors de la venue de Strasbourg, la célébration géniale d’un joueur de Bristol, Kurt Zouma chambre Paul Pogba, la bonne ambiance dans le vestiaire du PSG, le fils de Lionel Messi qui ne comprend pas ce qu’est son père, un chant pour Luis Gustavo, Didier Drogba de retour au pays, le Bayern Munich avec Thiago Alcantara, Falcao qui régale au futsal, Mickael Owen jockey, la danse de Dani Alves et Neymar ou encore la nouvelle équipe de Benjamin Mendy.

On poursuit avec Phil Jones parodié, le ballon de la L1 pour 2018, Adrien Rabiot à la Tango League, le PSG trolle Monaco, l’ambiance en Argentine, le nouveau buste de Cristaino Ronaldo, le diner de rêve de Blaise Matuidi, le tee-shirt collector de Schalke 04 après le derby contre Dortmund, Antoine Griezmann avec sa fille, la parodie hilarante sur Kevin De Bruyne, Thomas Meunier et le Capitaine Crochet et enfin Kylian Mbappé qui joue aux cartes.