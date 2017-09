Depuis un peu plus d’un an, Patrice Evra se met en scène dans des vidéos diffusées sur Instagram. On le voit régulièrement en train de danser, se déguiser, tenir des animaux dans ses bras, hurlant son slogan favoris : « I love This game » (J’adore ce jeu). Des vidéos qui font le buzz : plus de 2,5 millions d’abonnés. Au cours d’une longue interview diffusée dans La Provence ce mercredi 6 septembre, « tonton Pat’ » revient sur cette habitude chère à ses yeux :

« Il y a Patrice Evra et il y a Patrice, qui a décidé de partager sa joie de vivre avec le monde entier. A l’origine, quelqu’un s’amusait avec un compte Instagram à mon nom, pour y poster des photos de ma femme et moi. Le seul moyen de supprimer ce compte, c’était d’en créer un moi-même. Mais je ne savais pas que ça prendrait une telle ampleur. Les gens me prennent pour quelqu’un de sérieux Mais le plus important, c’est d’être heureux dans la vie. Vu ce qu’il se passe dans le monde, on a de la chance d’en faire encore partie. »