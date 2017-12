Recruté il y a une semaine à Dortmund, Sven Mislintat, nouveau recruteur en chef d’Arsenal, s’est exprimé pour la première fois depuis son arrivée à Londres. Celui qu’on surnomme « l’œil de diamant » en Allemagne entend continuer son travail chez les Gunners et ce malgré la pression médiatique, comme le révèle Evening Standard :

« Je suis mis sur un incroyable piédestal. On attend de moi que je sorte un Dembélé à chaque période de transfert, si j’en crois la presse anglaise et allemande. Mon départ de Dortmund ? Il y a beaucoup de choses avec lesquelles j’aurai préféré faire sans. Pareil pour Thomas Tuchel (l’ex-entraîneur du BVB), à mon avis. Mais je ne suis plus fâché. »