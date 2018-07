Quelle saison pour Raphaël Varane ! Le défenseur est devenu champion du Monde ce soir avec l’équipe de France en battant la Croatie sur le score de 4-2, après avoir soulevé il y a deux mois la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Il est d’ailleurs le seul dans ce cas cette année.

À 25 ans seulement, Varane s’est constitué un des plus gros palmarès au monde. Il a déjà remporté 4 Ligue des Champions, 3 Super Coupe d’Europe, 3 Coupe du Monde des Clubs, 2 Liga, 2 Super Coupe d’Espagne, une Coupe du Roi et maintenant une Coupe du Monde. Et dire qu’il a encore une dizaine d’années de carrière devant lui... Immense.