Ce mardi soir, l’attaquant de la Juventus Gonzalo Higuain croisera le fer avec son ancien club du Real Madrid pour le compte des quarts de finale de la Ligue des Champions. Si l’avant-centre argentin saluera certainement avec grand plaisir ses anciens coéquipiers, pas sûr que la poignée de main avec son ancien président FIorentino Pérez soit aussi chaleureuse.

En effet, l’histoire d’amour entre les deux hommes aura été loin d’être tout beau tout rose. Critiqué pour son inefficacité face aux buts, ce dernier avait été poussé vers la sortie par Karim Benzema. Dans un entretien accordé à Marca, le père d’Higuain a tenté de redorer le blason de son fils. « Tous les attaquants échouent, ça fait partie du jeu et du sport, il est évident que les joueurs de niveau supérieur sont beaucoup plus critiqués et Gonzalo en fait partie. Le président n’aimait peut-être pas assez mon fils. Je pense que Karim, Cristiano et Gonzalo auraient fait beaucoup ensemble au Real Madrid. » C’est dit !