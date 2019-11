Ce soir, Edinson Cavani et le Paris Saint-Germain affrontent le Real Madrid pour le compte de la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions (match à suivre sur notre live commenté). Et si les Parisiens voudront confirmer le 3-0 de l’aller, leur objectif est surtout de réussir à atteindre enfin le dernier carré, voire la victoire finale.

Interrogé par Movistar, le père du Matador estime pourtant que son fils et son club ne soulèveront pas la coupe aux grandes oreilles cette saison. « Il me dit toujours que je suis quelqu’un de négatif. Je lui ai dit qu’il allait gagner toutes les coupes nationales en France, mais aucune Ligue des Champions. On ne gagne pas seulement grâce à l’argent. » « Edi » appréciera...