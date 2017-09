La Belgique s’est imposée 1-2 en Grèce, dimanche 3 septembre lors de la 8e journée de la phase de qualification au mondial 2018. Avec 22 points, les Diables Rouges ont d’ores et déjà obtenu leur ticket pour la Russie. Cependant, ils ne gardent pas un bon souvenir de leur déplacement en terre hellénique.Thomas Meunier, défenseur du Paris Saint-Germain, en a témoigné devant la presse après la rencontre :

« La qualification est là mais il manque quelque chose. Nous n’avons pas joué un grand match. On savait que ce serait un match de merde, que la Grèce jouerait comme ça, si repliée. On n’a pas l’habitude de jouer face des blocs aussi défensifs. » La Belgique doit encore se déplacer en Bosnie et recevoir Chypre. Deux matchs aux allures de test, à 9 mois de la prochaine Coupe du Monde.