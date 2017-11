Le Phoenix Rising, club de troisième division américaine dans lequel évolue Didier Drogba, n’accédera pas à la Major League Soccer, comme l’espérait l’Ivoirien. La Ligue n’a pas retenu le dossier déposé en janvier, comme elle l’a indiqué sur Twitter. Drogba, joueur mais également actionnaire du club, y évolue depuis l’année civile 2017 et y a inscrit 9 buts en 13 matches.

D’autres projets d’équipe sont en course pour intégrer la MLS : Cincinnati, Detroit, Nashville et Sacramento. Réponse définitives le 14 décembre. Le Miami de David Beckham entrera dans la danse en 2020.

Four finalists have been named for the next two MLS expansion teams.

Owners and Officials representing Cincinnati, Detroit, Nashville and Sacramento will meet with the MLS Expansion Committee on Dec. 6. https://t.co/ceM7PThPse pic.twitter.com/en6Jcsxf0y

— Major League Soccer (@MLS) 29 novembre 2017