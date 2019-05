Dimanche, l’Olympique de Marseille accueille l’Olympique Lyonnais à l’Orange Vélodrome (à suivre en direct commenté sur notre live). Déjà condamné dans la course à l’Europe, l’OM veut faire chuter son rival lyonnais, histoire de contrecarrer ses plans européens. Présent en conférence de presse, Rudi Garcia a dressé un premier bilan de la saison marseillaise. Et le technicien de l’OM le concède volontiers, cet exercice n’a pas répondu aux attentes loin s’en faut.

« C’est une saison qui est probablement la plus compliquée de ma carrière. On était sur courant alternatif cette saison, avec le même groupe pratiquement on n’a pas eu les mêmes attitudes, les mêmes résultats, à l’heure du bilan on en parlera évidemment. Il y a des raisons à cela, nous ne sommes pas encore au bilan. Que les supporters ne soient pas contents quand ça ne marche pas, c’est logique aussi, mais on en parlera aussi à l’heure du bilan, » a confié l’entraîneur olympien.