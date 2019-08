Après sa belle victoire contre les Girondins de Bordeaux le week-end passé (3-1), Angers a subi une lourde claque vendredi soir au Groupama Stadium face à l’Olympique Lyonnais (0-6). Sans leur meilleur joueur, Jeffe Reine-Adélaïde, transféré cette semaine à l’OL, les Angevins ont eu du mal à offrir quelque chose. Présent au micro de Canal + après la partie, le président du SCO Saïd Chabane est donc revenu sur le match. L’occasion pour lui de féliciter les Gones.

« Ce qui est certain, c’est que face à nous aujourd’hui (vendredi, ndlr), il y avait de la qualité et quand il y a de la qualité, ça ne pardonne pas. On n’a pas été dans notre match. Il y a eu sept occasions, six buts : bravo l’OL, a lâché le président angevin avant de poursuivre sur la suite du championnat pour le club rhodanien. Je leur souhaite un bon championnat d’Europe (Ligue des Champions, ndlr). Déjà parce qu’ils représentent tous les clubs français et je pense aussi que cette année, il y a un rival sérieux pour le haut du championnat. » Un discours qui rejoint celui de son entraîneur, Stéphane Moulin, qui voit aussi Lyon titiller Paris. (voir vidéo).

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10