Victime d’une crise cardiaque à l’entraînement le 1er mai dernier, le gardien espagnol Iker Casillas a été contraint de mettre sa carrière entre parenthèses. Âgé de 37 ans, l’Espagnol ne retrouvera pas les terrains en cette fin de saison et sans doute plus jamais si on écoute le président du FC Porto Pinto da Costa.

Interrogé par O Jogo, ce dernier estime qu’Iker Casillas ne rejouera plus au football et que le club va se mettre à la recherche de son successeur : « nous avons un problème avec Casillas que nous avons renouvelé et que nous n’avons pas la nécessité d’acheter un gardien. Aujoud’hui, nous pensons que nous en avons besoin, mais ce cas est également traité. » José Sà qui était prêté à l’Olympiacos s’est engagé avec le club grec aujourd’hui. Si la retraite d’Iker Casillas se confirmait, l’achat d’un gardien deviendrait important pour le FC Porto.