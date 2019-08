L’avenir de Neymar se situe entre Paris, Madrid et Barcelone, mais à l’heure actuelle, difficile de faire des prédictions sur le futur du Brésilien. Face à ce dilemme, Jose Carlos Peres a alors tenté un sacré coup de poker. Le président de Santos, le club où Neymar a été formé, a affirmé à Globo Esporte qu’il avait essayé de faire venir la star brésilienne pour un prêt de six mois. La mission s’avérait quasiment impossible... et elle a effectivement échoué.

« Cette possibilité s’est présentée. Elle était bien sûr compliquée, mais elle existait. Nous avons essayé de le faire venir six mois jusqu’en décembre. Santos est une équipe reconnue pour remettre en forme ses anciens joueurs, comme Gabigol, qui était revenu après un échec en Europe, Dodo aussi. Ils sont revenus et ont eu de bonnes performances. (...) Il y avait cette possibilité de six mois avec Neymar, mais nous savions que c’était presque impossible. Nous avons parlé à des personnes proches de son père, mais cela n’a pas fonctionné. Neymar, aujourd’hui, ça serait la cerise sur le gâteau, mais il est un joueur de très haut niveau qui convient au Real Madrid, au Barcelone ou au PSG. (...) Je pense qu’il jouera encore trois ans en Europe. Mais d’après les déclarations de Neymar, il aime encore le club. Il vient d’ici. Le jour où il voudra rentrer, la porte sera ouverte. » Comme dirait le dicton, qui ne tente rien n’a rien.

