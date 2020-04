Jeudi, la décision très attendue de la Fédération Française de Football est tombée : l’ensemble des compétitions du football amateur, féminin comme masculin, sont désormais terminées, à l’exception du championnat de National. Pour décider des clubs promus et relégués dans les différentes divisions, la 3F prend donc en compte « la fixation des classements selon le quotient nombre de points obtenus / nombre de matchs joués afin de neutraliser l’effet des matchs reportés », comme précisé dans son communiqué.

Forcément, il y a des gagnants et des perdants dans cette histoire. Le CS Sedan-Ardennes fait partie de la deuxième catégorie, alors qu’il pointait à la 2e place de National 2 derrière le SC Bastia. Son président, Marc Dubois, a écrit à RMC Sport pour exprimer son « immense frustration » tout en expliquant qu’il prévoit un recours juridique auprès du Comité national olympique et sportif français et du tribunal administratif. « La décision qui est prise est injuste. Elle est arbitraire. Il n’y a aucune logique à prendre le classement à l’instant T. On est les couillons de l’histoire », a notamment lancé le dirigeant de Sedan, qui ne pas donc pas rester les bras croiser face à la décision de la FFF.