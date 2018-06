Le président des Tigres Miguel Angel Garza s’est exprimé au micro d’ESPN au sujet de l’avenir d’André-Pierre Gignac. « Gignac appartient au club et, comme pour tous les autres joueurs, il faudrait une offre impossible à refuser pour convaincre le club de le lâcher, sinon, il restera chez les Tigres », a-t-il lancé avant de poursuivre.

« On entend beaucoup parler de rumeurs d’intérêts en Chine, aux Etats-Unis et en Turquie mais au final, il faut écouter ce que veulent le club et le joueur. Mais il veut rester et nous voulons qu’il reste, alors ce sera un peu difficile », a-t-il lancé. C’est dit.