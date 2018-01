Jupp Heynckes a enlevé une belle épine du pied au Bayern Munich en octobre dernier, lorsqu’il a accepté de sortir de sa retraite pour remplacer Carlo Ancelotti. Depuis que le tacticien allemand a repris les rênes du club bavarois, ces derniers surfent sur une incroyable série de dix-huit victoires en dix-neuf matchs. Ainsi depuis son retour, le Bayern Munich semble avoir retrouvé sa suprématie.

Problème, les dirigeants allemands pourraient perdre l’homme qui est à la tête de ce renouveau. En effet, le tacticien de 72 ans a indiqué vouloir arrêté cet été, à la fin de son contrat. Son président, Uli Hoeness, n’est pas du même avis et espère le voir prolonger. « Nous essayons de lui faire passer l’idée que sa mission au Bayern n’est pas encore terminée, a-t-il déclaré lors d’une conférence à Düsseldorf. Jupp doit assurer la transition entre les anciens joueurs et les jeunes. J’espère pouvoir le convaincre de rester un an de plus. Il n’y a pas de plan B ». En effet, plusieurs noms circulent pour sa succession, mais aucun ne fait l’unanimité. Le Bayern Munich saura-t-il faire changer d’avis Jupp Heynckes ?