Battu par Liverpool lors des quarts de finale de Ligue des champions, Manchester City regardera la fin de la compétition devant son écran de télévision. Présent en conférence de presse ce vendredi, Pep Guardiola a livré son sentiment sur le choc des demi-finales qui oppose le Bayern Munich au Real Madrid.

« C’est un classique de la compétition ces dernières années. J’espère que le Bayern sera plus chanceux cette fois et se qualifiera pour la finale. Comme nous ne sommes pas là et que le Barça n’est pas là, je suis un grand fan du Bayern maintenant, » a ainsi commenté le coach des Citizens.